Visite guidée de la nef raymondine de la cathédrale Saint-Étienne Cathédrale Saint-Étienne Toulouse

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:40:00 – 2025-09-21T17:10:00

Visite guidée de la nef raymondine, en cours de restauration, avec les spécialistes suivant le chantier : archéologue, ingénieur, conservateur et architecte en chef des monuments historiques.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne La cathédrale de Toulouse est considérée comme la première expression du gothique méridional. Elle est le résultat d’une succession de partis architecturaux distincts et indépendants s’échelonnant entre le XIe et le XXe siècle. Métro : ligne B – station François Verdier. Bus : Linéo 1, 8 et 9, ligne 29 – arrêt François Verdier.

© Jean-François Peiré, Drac Occitanie