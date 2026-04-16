Nogent

Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

Le musée de la coutellerie vous présentera sa nouvelle exposition temporaire De fil en aiguille . Une invitation à plonger dans un univers où le savoir-faire coutelier dialogue avec les arts du fil.

Animation réservée aux retraités de Nogent et ses communes associées (Odival, Donnemarie, Essey-les-Eaux).

Inscriptions au CCAS ou par téléphone. .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 63 26

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English :

L’événement Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille Nogent a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont