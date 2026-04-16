Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille Nogent
Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille Nogent mardi 28 avril 2026.
Nogent
Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Tout public
Le musée de la coutellerie vous présentera sa nouvelle exposition temporaire De fil en aiguille . Une invitation à plonger dans un univers où le savoir-faire coutelier dialogue avec les arts du fil.
Animation réservée aux retraités de Nogent et ses communes associées (Odival, Donnemarie, Essey-les-Eaux).
Inscriptions au CCAS ou par téléphone. .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 63 26
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English :
L’événement Visite guidée de la nouvelle exposition De Fil en Aiguille Nogent a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne de Chaumont