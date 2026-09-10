Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne, Pagode Quang Duc, Cornebarrieu

Informations pratiques

Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne 19 et 20 septembre Pagode Quang Duc Haute-Garonne

Pas de limite visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Programme de visite du 19 au 20 septembre 2026

10 h 00 – 12 h 00 : Une visite guidée sera proposée toutes les 30 minutes.

12 h 00 – 14 h 00 : Dégustation d’un repas végétarien vietnamien (participation demandée).

14 h 00 – 15 h 00 : Méditation, suivie d’une séance de questions-réponses.

15 h 00 – 17 h 00 : Programme artistique mettant à l’honneur la culture vietnamienne.

Pagode Quang Duc 43 Route d’Aussonne, 31700 Cornebarrieu – Toulouse Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie https://quangduc.com

Programme de visite du 19 au 20 septembre 2026