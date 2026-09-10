Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne, Pagode Quang Duc, Cornebarrieu
samedi 19 septembre 2026 · Pagode Quang Duc · Cornebarrieu
Informations pratiques
Visite guidée de la pagode bouddhique vietnamienne 19 et 20 septembre Pagode Quang Duc Haute-Garonne
Pas de limite visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Programme de visite du 19 au 20 septembre 2026
10 h 00 – 12 h 00 : Une visite guidée sera proposée toutes les 30 minutes.
12 h 00 – 14 h 00 : Dégustation d’un repas végétarien vietnamien (participation demandée).
14 h 00 – 15 h 00 : Méditation, suivie d’une séance de questions-réponses.
15 h 00 – 17 h 00 : Programme artistique mettant à l’honneur la culture vietnamienne.
Pagode Quang Duc 43 Route d’Aussonne, 31700 Cornebarrieu – Toulouse Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie https://quangduc.com
Programme de visite du 19 au 20 septembre 2026