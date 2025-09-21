Visite guidée de la parfumerie L.T. Piver à POUSH, découverte patrimoniale et olfactive POUSH Aubervilliers

Visite guidée de la parfumerie L.T. Piver à POUSH, découverte patrimoniale et olfactive Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h30 POUSH Seine-Saint-Denis

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez, grâce à une visite guidée patrimoniale et olfactive, l’histoire d’une usine, la parfumerie L.T. Piver, devenue lieu artistique.

Ouverte à Aubervilliers en 1869, l’ancienne usine de la parfumerie L.T. Piver accueille depuis 2022 POUSH, lieu d’artistes pour la création et l’exposition.

Au cœur de bâtiments monumentaux, à l’architecture de briques rouges et ocres, près de 260 artistes ont réinvesti les lieux. Plasticiens, photographes, performeurs, vidéastes, peintres, chorégraphes… la diversité des disciplines pratiquées fait aujourd’hui écho à celle des métiers de l’ancienne parfumerie : savonniers, parfumeurs, menuisiers, livreurs, ouvriers au conditionnement, chimistes, poudriers, etc. L’effervescence au sein des ateliers s’est également perpétuée, tout comme l’esprit d’innovation qui caractérise la maison L.T. Piver depuis sa fondation en 1774.

Cette visite se déroulera en deux temps : vous découvrirez d’abord le site sous son angle historique et architectural, puis un atelier vous plongera au cœur du patrimoine olfactif des lieux : celui des fragrances de L.T. Piver, dont certaines sont encore produites par l’entreprise, et celui des odeurs de l’usine, entre transformation des corps gras et des extraits de plantes.

Un projet initié par le service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec POUSH, et avec le soutien de la maison de parfumerie L.T. Piver et la société d’arômes et parfums Givaudan France.

Pour plus de renseignements historiques : l’Atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Visites animées par Sophie Normand, experte parfum, et Magali Malochet, chargée de valorisation du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis

