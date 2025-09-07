Visite guidée de la pépinière Aux fruitiers Généreux Fercé-sur-Sarthe

5 Chemin du Bordage Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-10-12 11:00:00

2025-09-07 2025-10-12 2025-11-23 2025-12-07

Visite guidée de la pépinière Aux fruitiers généreux, découverte du métier de pépiniériste, des variétés fruitières locales et des pratiques agroécologiques.

La visite permettra de découvrir les activités d’un pépiniériste greffage, plantation, taille… ainsi que les pratiques agroécologiques mises en place sur la parcelle paillage, agroforesterie, engrais naturel…

Il y aura aussi une présentation des variétés fruitières locales des fruitiers, adaptées au terroir et au climat de la Sarthe.

Le pépiniériste sera heureux de pouvoir répondre à toutes les questions des participants. .

5 Chemin du Bordage Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 41 76 15 contact@auxfruitiersgenereux.com

English :

Guided tour of the Aux fruitiers généreux nursery, discovery of the nurseryman’s trade, local fruit varieties and agroecological practices.

German :

Geführte Besichtigung der Baumschule Aux fruitiers généreux. Entdecken Sie den Beruf des Baumschulisten, die lokalen Obstsorten und agroökologische Praktiken.

Italiano :

Visita guidata al vivaio Aux fruitiers généreux, alla scoperta della professione del vivaista, delle varietà di frutta locali e delle pratiche agroecologiche.

Espanol :

Visita guiada al vivero Aux fruitiers généreux, descubrimiento del oficio de viverista, de las variedades locales de fruta y de las prácticas agroecológicas.

