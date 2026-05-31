Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle

Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation Jeudi 25 juin, 18h30 Domaine Les Gam’notes District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Viens découvrir les premiers pas de la vigne jusqu’à sa plantation!

Dégustation + planchette.

Domaine Les Gam’notes Chemin du Verney 20 Mont-sur-Rolle 1185 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s55877c/Evenements »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s548305p/visite-de-la-Pepiniere-et-Degustation »}]

Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation

©Nyon Région Tourisme