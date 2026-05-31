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Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle

Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle

Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Domaine Les Gam'notes

Adresse : Chemin du Verney 20

Ville : 1185 Mont-sur-Rolle

Département : District de Nyon

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Gratuit

Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation Jeudi 25 juin, 18h30 Domaine Les Gam’notes District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Viens découvrir les premiers pas de la vigne jusqu’à sa plantation!
Dégustation + planchette.

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Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation

©Nyon Région Tourisme