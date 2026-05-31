Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle
Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle jeudi 25 juin 2026.
Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation Jeudi 25 juin, 18h30 Domaine Les Gam’notes District de Nyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00
Viens découvrir les premiers pas de la vigne jusqu’à sa plantation!
Dégustation + planchette.
Domaine Les Gam’notes Chemin du Verney 20 Mont-sur-Rolle 1185 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s55877c/Evenements »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s548305p/visite-de-la-Pepiniere-et-Degustation »}]
Visite guidée de la Pépinière viticole et dégustation
©Nyon Région Tourisme