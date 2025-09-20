Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Châteaugiron Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Châteaugiron

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Châteaugiron Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Châteaugiron samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Châteaugiron Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30 Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Suivez le guide, découvrez le château à travers ses extérieurs, longez la rivière et parcourez les rues emblématiques de la ville ! Si vous les écoutez bien , les vieilles rues pavées de la Petite Cité de Caractère® de Châteaugiron peuvent vous raconter plus de 1 000 ans d’histoire…

Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 2 rue Nationale – 35410 Châteaugiron Châteaugiron 35410 Châteaugiron Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b80352_fr-Journees-du-patrimoine-Visite-de-la-Petite-Cite-de-Caractere-Chateaugiron.aspx »}]

Suivez le guide, découvrez le château à travers ses extérieurs, longez la rivière et parcourez les rues emblématiques de la ville ! Si vous les écoutez bien , les vieilles rues pavées de la Petite de…

Raphael Bazzo