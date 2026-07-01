UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Place du Martray Jugon-les-Lacs

vendredi 24 juillet 2026 · Place du Martray · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Martray
Adresse
Office de Tourisme
Ville
22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Jugon-les-Lacs

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs

Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Laissez-vous guider le long des rues de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs. De la fondation du château à la cité touristique actuelle, découvrez l’histoire du vieux bâti le temps d’une promenade commentée. Rendez-vous à l’Office de Tourisme.   .

Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle (Côtes-d'Armor)