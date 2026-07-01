Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Place du Martray Jugon-les-Lacs

Informations pratiques

Jugon-les-Lacs

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs

Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous guider le long des rues de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs. De la fondation du château à la cité touristique actuelle, découvrez l’histoire du vieux bâti le temps d’une promenade commentée. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. .

Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor