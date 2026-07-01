Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Place du Martray Jugon-les-Lacs
vendredi 24 juillet 2026 · Place du Martray · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs
Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Laissez-vous guider le long des rues de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs. De la fondation du château à la cité touristique actuelle, découvrez l’histoire du vieux bâti le temps d’une promenade commentée. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. .
Place du Martray Office de Tourisme Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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L’événement Visite guidée de la Petite Cité de Caractère Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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