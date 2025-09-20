Visite guidée de la Piscine de Pontoise Espace Sportif de Pontoise Paris

Visite guidée de la Piscine de Pontoise Espace Sportif de Pontoise Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Piscine de Pontoise Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Espace Sportif de Pontoise Paris

Gratuit sur réservation, 15 places par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Durant cette visite, Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de la Piscine de Pontoise fera une description architecturale de la piscine et commentera les travaux de rénovation effectués entre 2022 et 2023.

Espace Sportif de Pontoise 19 rue Pontoise 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mayra.ekwalla@espace-sportif-pontoise-paris.fr »}]

Durant cette visite, Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de la Piscine de Pontoise fera une description architecturale de la piscine et commentera les travaux de 2022…

Julie de Bourmont