Visite guidée de la place Delattre de Tassigny Place Delattre de Tassigny Moulins

Visite guidée de la place Delattre de Tassigny Dimanche 21 septembre, 14h30 Place Delattre de Tassigny Allier

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

QUAND L’ARCHITECTE RÉINVESTIT LE PATRIMOINE

De la salle des fêtes construite par Marcel Génermont à la médiathèque Samuel Paty, réhabilités par l’atelier d’architecture Mètre carré, découvrez l’histoire du site, ses constructions et ses réhabilitations.

Place Delattre de Tassigny Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

