Visite guidée de la place des halles de Genêts, Place des halles, Genêts

Informations pratiques

Visite guidée de la place des halles de Genêts Dimanche 20 septembre, 16h30 Place des halles Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de la place avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle Ste Anne et la vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial de l’Unesco

Place des halles Place des Halles, 50530 Genêts Genêts 50530 Manche Normandie 07 88 95 83 64 https://ageb50.fr Visite de la place avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle Ste Anne et la vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial de l’Unesco Accès libre, place du village

Visite de la plac, avec ses anciennes maisons, sa mairie, la chapelle St Anne et la vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial d l’Unesco

Ancienne photo dans domaine public