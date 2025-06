Visite guidée de la pointe de Chassiron: le « Bout du Monde » entre légendes, paysages et patrimoine. Saint-Denis-d’Oléron 11 juillet 2025 15:00

Début : Vendredi 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-08-29 16:00:00

2025-07-11

2025-09-05

2025-10-24

Dans un cadre naturel exceptionnel, partez à la découverte de la pointe nord de l’île d’Oléron, un lieu fascinant entre terre et mer.

Phare de Chassiron

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

In an exceptional natural setting, discover the northern tip of the Ile d’Oléron, a fascinating place between land and sea.

German :

Entdecken Sie in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung die Nordspitze der Ile d’Oléron, einen faszinierenden Ort zwischen Land und Meer.

Italiano :

In un contesto naturale eccezionale, scoprite la punta settentrionale dell’isola di Oléron, un luogo affascinante tra terra e mare.

Espanol :

En un marco natural excepcional, descubra el extremo norte de la isla de Oléron, un lugar fascinante entre la tierra y el mar.

