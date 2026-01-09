Visite guidée de la pointe de Chassiron: le Bout du Monde entre légendes, paysages et patrimoine. Saint-Denis-d’Oléron
Visite guidée de la pointe de Chassiron: le Bout du Monde entre légendes, paysages et patrimoine. Saint-Denis-d’Oléron vendredi 17 avril 2026.
Visite guidée de la pointe de Chassiron: le Bout du Monde entre légendes, paysages et patrimoine.
Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
De 6 à moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 11:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans un cadre naturel exceptionnel, partez à la découverte de la pointe nord de l’île d’Oléron, un lieu fascinant entre terre et mer.
.
Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In an exceptional natural setting, discover the northern tip of the Ile d’Oléron, a fascinating place between land and sea.
L’événement Visite guidée de la pointe de Chassiron: le Bout du Monde entre légendes, paysages et patrimoine. Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes