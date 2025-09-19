Visite guidée de la Pratique Vatan

Visite guidée de la Pratique Vatan vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée de la Pratique

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine , nous vous invitons à découvrir les coulisses de ce lieu unique, un ancien chai transformé en 2011 en lieu de résidence d’artistes. Plongez dans son histoire et dans le processus de la création artistique !

Sur réservation. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

As part of the Journées du Patrimoine, we invite you to go behind the scenes of this unique site, a former wine storehouse transformed in 2011 into an artists’ residency. Immerse yourself in its history and in the process of artistic creation!

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals laden wir Sie ein, hinter die Kulissen dieses einzigartigen Ortes zu blicken, eines ehemaligen Weinkellers, der 2011 in einen Ort für Künstlerresidenzen umgewandelt wurde. Tauchen Sie ein in seine Geschichte und in den Prozess des künstlerischen Schaffens!

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, vi invitiamo a scoprire il dietro le quinte di questo luogo unico, un ex magazzino di vini trasformato nel 2011 in una residenza per artisti. Immergetevi nella sua storia e nel processo di creazione artistica!

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, le invitamos a descubrir los entresijos de este lugar único, un antiguo almacén de vinos transformado en 2011 en residencia de artistas. Sumérjase en su historia y en el proceso de creación artística

