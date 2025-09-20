Visite guidée de la préfecture de Corse Palais Lantivy Ajaccio Ajaccio

Visite guidée de la préfecture de Corse Palais Lantivy Ajaccio Ajaccio samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la préfecture de Corse Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Palais Lantivy Ajaccio Corse-du-Sud

vestiaire obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Palais Lantivy, siège de la préfecture de Corse, ouvrira ses portes au public à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

L’hôtel de la préfecture de Corse – dit Palais Lantivy – a été édifié à partir de 1826 sur un terrain de 7200m², connu sous le nom de « jardin Negroni », acheté par l’Etat au Dr Adorno de Baccioche, médecin féru de botanique ayant exercé aux Antilles et qui à son retour dans l’île au début du XIXe siècle, y avait acclimaté des essences rares. Le jardin, historique et patrimonial, situé en plein cœur du centre ville d’Ajaccio, représente une surface de 4700m².

Deux expositions vous seront également proposées « Ceux de Rawa Ruska » et « la Seconde Guerre mondiale en Corse »

L’accès se fera par l’entrée principale cours Napoléon – Le dépôt des sacs, parapluies… au vestiaire (gratuit et surveillé) est obligatoire.

Les détenteurs d’objets interdits – sacs et bagages volumineux, casques de moto, pulvérisateurs, bouteilles, canettes… – ne pourront être acceptés

Palais Lantivy Ajaccio cours Napoléon Ajaccio 20000 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse 0495111213 https://www.corse-du-sud.gouv.fr/ Siège de la préfecture de Corse Parking du Diamant, bus arrêt « préfecture »

Préfecture de Corse