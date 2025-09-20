Visite guidée de la préfecture de Haute-Marne Hôtel de la préfecture de la Haute-Marne Chaumont

Visite guidée de la préfecture de Haute-Marne Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30 Hôtel de la préfecture de la Haute-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

La préfecture de la Haute-Marne ouvre exceptionnellement ses portes au public. Plongez dans l’histoire et l’architecture de ce bâtiment emblématique.

Hôtel de la préfecture de la Haute-Marne 89 rue Victoire de la Marne, 52011 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 52 52 Avant la conquête romaine, le territoire actuel de la Haute-Marne était occupé par des populations Celtes et Belges. La conquête romaine en 52 av. J.-C. en fit une zone stratégique de l'Empire, avec des peuples intégrés à différentes provinces. La paix romaine transforma cette région en carrefour pour les invasions barbares, marquant progressivement un clivage culturel entre Nord et Sud.

Au Moyen Âge, la Haute-Marne resta à la frontière de puissances rivales, entre Champagne, Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté. La principauté épiscopale de Langres se développa, tandis que la région subit guerres, épidémies et conflits religieux. Aux XIVe‑XVIIIe siècles, l’intégration progressive des duchés voisins au Royaume de France stabilisa la région, qui connut alors prospérité et développement industriel.

La Révolution française créa le département de la Haute-Marne le 4 mars 1790, un territoire nouveau réunissant des populations diverses, avec Chaumont comme chef-lieu central. Malgré les bouleversements militaires (campagne de France en 1814, guerre de 1870, Première et Seconde Guerres mondiales), la Haute-Marne demeura un carrefour stratégique.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le département n’est plus frontalier mais conserve sa position de zone de passage, partagé entre l’influence des métropoles voisines (Nancy, Dijon, Troyes, Reims). Ses principales villes restent équilibrées du nord au sud, reflétant son rôle historique de territoire de contact et de confins. Parkings à proximité.

© Prefecture52