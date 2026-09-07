Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire, La préfecture de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · La préfecture de Haute-Loire · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 La préfecture de Haute-Loire Haute-Loire
gratuit – 25 personnes maximum – réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’histoire de la Préfecture de la Haute-Loire et les nombreuses œuvres qu’elle conserve.
La préfecture de Haute-Loire 6 Avenue du Général de Gaulle 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.haute-loire.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}]
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’histoire de la Préfecture de la Haute-Loire et les nombreuses œuvres qu’elle conserve.
© Service patrimoine – Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
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