Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire, La préfecture de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · La préfecture de Haute-Loire · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 La préfecture de Haute-Loire Haute-Loire

gratuit – 25 personnes maximum – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’histoire de la Préfecture de la Haute-Loire et les nombreuses œuvres qu’elle conserve.

La préfecture de Haute-Loire 6 Avenue du Général de Gaulle 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.haute-loire.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}]

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’histoire de la Préfecture de la Haute-Loire et les nombreuses œuvres qu’elle conserve.

© Service patrimoine – Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay