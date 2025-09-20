Visite guidée de la Préfecture de Tarn-et-Garonne Préfecture de Tarn-et-Garonne Montauban

Rendez-vous devant l’entrée de la préfecture, place du Maréchal Foch. Durée : 1h Réservation obligatoire jusqu’au 18 septembre à 18h, auprès du CIAP. Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée de la Préfecture.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

De la cour au jardin, en passant par les salons, laissez-vous guider par une guide-conférencière du CIAP à la découverte de l’ancien hôtel Prat Dumiral, dernière demeure de l’intendant — représentant du roi à Montauban.

Depuis la création du département du Tarn-et-Garonne en 1808, l’édifice abrite la préfecture et accueille le préfet.

Préfecture de Tarn-et-Garonne 2 allée de l'Empereur, 82000 Montauban

La préfecture est située dans un hôtel particulier datant de la fin du XVIIe siècle, décoré par Jean Marie Joseph Ingres, sculpteur, père de Jean Auguste Dominique Ingres, peintre et sculpteur, et ancienne résidence des Intendants. Cet immeuble est devenu le siège de la préfecture dès 1809. Ce bâtiment, qui s'ouvre sur une cour d'honneur et comporte également un jardin paysager, sera exceptionnellement accessible au public.

DMS : N. 44° 0′ 56.628″ – E. 1° 21′ 23.375.

Ligne 5 arrêt « Préfecture ». Lignes 1, 3, 4, 5, 7, 9 arrêt « Prax Paris ».

Parkings payants : parking souterrain Franklin Roosevelt (place de la Cathédrale), parking Occitan (place Prax Paris), parking Consul Dupuy (allée du Consul Dupuy).

Parking gratuit à 5 minutes à pied : une partie du parking du Jardin des plantes

Pour les personnes à mobilité réduite des places de stationnement réservées par la ville de Montauban sont situées à proximité de la préfecture : 3 places : 1, 5 et 7 allée de Mortarieu ; 2 places : 1 et 8 allée de l’Empereur ; 2 places : 89 et 119 Faubourg Lacapelle.

