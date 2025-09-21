Visite guidée de la Préfecture du Finistère Préfecture du Finistère Quimper

Visite guidée de la Préfecture du Finistère Dimanche 21 septembre, 14h00 Préfecture du Finistère Finistère

Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité pour la réservation et le jour de la visite. / Médiation par une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire – Durée : 1h – Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse (portail vert).

Dimanche / 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h

Ce vaste bâtiment, à l’histoire tumultueuse, renferme des richesses insoupçonnées à l’image de l’imposante salle Jean-Moulin.

Préfecture du Finistère 42 Boulevard Dupleix 29320 Quimper Quimper 29320 La Tourelle Finistère Bretagne 02 90 77 20 00 http://www.finistere.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper