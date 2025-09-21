Visite guidée de la préfecture du Nord Préfecture du Nord Lille

Visite guidée de la préfecture du Nord Dimanche 21 septembre, 09h00 Préfecture du Nord Nord

Sur réservation. Pièce d’identité obligatoire.

La préfecture du Nord ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dimanche 21 septembre.

Des visites guidées sont organisées de 9h à 16h30 afin de découvrir ce bâtiment de la deuxième moitié du 19e siècle, inspiré des ouvrages de Charles Garnier et des lignes architecturales du Second Empire. Au programme visite du bureau du préfet, de l’hémicyle, ou encore des salons de réception.

Les visites sont sur réservation. L’entrée se fera sous présentation de pièce d’identité et par le 2 rue Jacquemars Giélée à Lille.

Préfecture du Nord 2 rue Jacquemars Giélée 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.nord.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://info.lenord.fr/jep2025-prefecture »}] La préfecture du Nord assure les services de l’État dans le département du Nord. Elle est également préfecture de la région Hauts-de-France

