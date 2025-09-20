Visite guidée de la préfecture du Rhône et du conseil départemental Préfecture du Rhône Lyon

Visite guidée de la préfecture du Rhône et du conseil départemental Préfecture du Rhône Lyon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la préfecture du Rhône et du conseil départemental Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Préfecture du Rhône Métropole de Lyon

L’inscription est obligatoire à partir du 25 août 2025. L’événement est gratuit, avec un nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir neuf lieux emblématiques de la préfecture du Rhône et du conseil départemental.

Après la visite guidée, d’une durée de 1 heure, parcourez librement l’un des salons de la préfecture pour découvrir une exposition installée pour l’occasion.

Réservation obligatoire à partir du 25 août 2025.

Préfecture du Rhône 18 rue Bonnel 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 61 66 90 https://www.rhone.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.rhone.fr/jcms/pl01_2118253/fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Construit au XIXe siècle sous la direction de l’architecte Antonin Louvier. Ce bâtiment emblématique reflète l’architecture monumentale et administrative de l’époque, caractérisée par son style néoclassique.

Le bâtiment abrite la préfecture du Rhône et le conseil départemental.

Venez découvrir neuf lieux emblématiques de la préfecture du Rhône et du conseil départemental.

Préfecture du Rhône et conseil départemental