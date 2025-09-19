Visité guidée de la Préfecture du Val-de-Marne Préfecture Hôtel du Département Créteil

Visité guidée de la Préfecture du Val-de-Marne Vendredi 19 septembre, 14h00 Préfecture Hôtel du Département Val-de-Marne

Compte tenu de l’ouverture exceptionnelle du lieux les participants devront avoir une pièce d’identité le jour de la visite.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Première construction du Nouveau Créteil inaugurée en 1971, la Préfecture et Hôtel du Département du Val-de-Marne est l’oeuvre de Daniel Badani et Pierre Roux Dorlux. Emblème de la nouvelle administration le bâtiment est un l’ensemble monumental qui accueil des espaces aussi prestigieux que fonctionnels. Ces intérieurs caractéristiques des années 70 ont servi de lieux de tournage pour diverses productions dont la série le Bureau des légendes.

Conduite par Simon Vaillant, historien de l’art et guide au Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94), la visite permettra de découvrir le hall d’accueil, la salle des fêtes, la salle du conseil départemental, ainsi que le jardin.

Préfecture Hôtel du Département 21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil

Ville de Créteil