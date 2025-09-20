Visite guidée de la préfecture et annonce de la carte de voeux 2025 réalisée par l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne Préfecture de la Loire Saint-Étienne

Visite guidée de la préfecture et annonce de la carte de voeux 2025 réalisée par l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne Samedi 20 septembre, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite de la préfecture de la Loire où les participants découvriront différents espaces habituellement inaccessibles au public comme les petits salons ou encore la salle des fêtes. Les dessins des étudiants de l’ENSASE qui ont participé au concours de la Carte de vœux 2025 du préfet seront exposés. La gagnante sera annoncée lors de cette visite en présence des étudiants.

Le nombre de places est limité, il est impératif de s’inscrire au préalable en adressant nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone à partenariats@loire.gouv.fr

Préfecture de la Loire 2 Rue Charles de Gaulle, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 48 48 http://www.loire.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « partenariats@loire.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:partenariats@loire.gouv.fr »}] De 1895 à 1902, la préfecture est édifiée place Jean-Jaurès à Saint-Étienne. L’architecte lyonnais Huguet, grand prix de Rome, est choisi pour dessiner les plans de ce grand bâtiment emblématique.

Cet édifice massif est orné de sculptures des artistes Thomas Lamotte et Charles-Louis Picaud qui résument l’histoire du Forez.

©Préfecture de la Loire