Visite guidée de la préfecture Préfecture des Hautes-Pyrénées Tarbes

Visite guidée de la préfecture Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Préfecture des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

️ Portes ouvertes à la préfecture des Hautes-Pyrénées

À l’occasion de la 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées, vous invite à découvrir le patrimoine exceptionnel de la préfecture, installée dans l’ancien palais des Évêques de Tarbes.

Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire d’un lieu emblématique, dont les bâtiments, réaménagés et agrandis depuis 1860, occupent une partie de l’ancien cloître de la cathédrale voisine.

Vous découvrirez notamment :

– L’escalier à cage ouverte à trois volées

– Une fontaine du XVIIIᵉ siècle, reconstituée en 1980

– Le salon d’attente et son parquet raffiné

– Le bureau du préfet, meublé dans le style Empire

– Le salon vert, dont la cheminée fut restaurée sous le Second Empire

– La grande salle à manger officielle

– La salle de séjour aménagée dans le pavillon d’Occident

– Le salon de musique, anciennement salle de billard sous la Troisième République

– Et la terrasse sud, ouverte exceptionnellement au public

Une occasion rare de visiter l’envers du décor d’un lieu chargé d’histoire et de pouvoir.

Préfecture des Hautes-Pyrénées Place du Général Charles de Gaulle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie L'hôtel de préfecture des Hautes-Pyrénées est un bâtiment situé à Tarbes.

Journées européennes du patrimoine 2025

Préfecture des Hautes-Pyrénées