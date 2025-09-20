Visite guidée de la préfecture Préfecture du Cantal Aurillac

Visite guidée de la préfecture Samedi 20 septembre, 09h00 Préfecture du Cantal Cantal

Fidèle à sa tradition, la préfecture du Cantal vous ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Cette visite vous permettra de découvrir des lieux habituellement fermées au public, de la Cour d’honneur en passant par la Rotonde, la chambre du ministre et les salons de l’hôtel préfectoral, jusqu’au bureau du Préfet. Ces visites vous transporteront dans un voyage au cœur du temps et de l’histoire dans la première préfecture bâtie pour en France répondre aux besoins de cette nouvelle institution en 1800. Vous découvrirez des lieux grandioses aux passés omniprésents, et rencontrerez les autorités qui représentent l’État dans le département.

Préfecture du Cantal place Claude Erignac 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Les Plots Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 46 23 08 http://www.cantal.gouv.fr pref-communication@cantal.gouv.fr Possibilité de stationnement sur le parking du gravier – Cours Monthyon

