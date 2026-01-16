Visite guidée de la prison Hennequin

Troyes Aube

Tarif : 8 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-28 2026-04-11

Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion de plonger dans l’histoire de ce lieu chargé de mémoire. Vous explorerez les cellules, les cours de promenade entourées de hauts murs imposants, la cuisine, la salle de sport ainsi que le long couloir servant de parloir, décoré de fresques murales. Vous découvrirez aussi le mitard, ainsi que des graffitis laissés par les détenus, témoignant du passage du temps et des vies marquées par cet établissement.



Sur réservation obligatoire (places limitées)

Visite déconseillée aux enfants de moins de 6 ans et inaccessible aux poussettes ! .

