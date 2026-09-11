Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan (du Jerzual à la tour Saint-Julien), Porte du Jerzual, Dinan

Informations pratiques

Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan (du Jerzual à la tour Saint-Julien) Dimanche 20 septembre, 15h00 Porte du Jerzual Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne, Dinan conserve un remarquable ensemble défensif composé de 2 260 mètres de remparts, dix tours, quatre portes fortifiées et un donjon.

Le programme de restauration du front nord, achevé en juillet 2026 avec la porte du Jerzual, a permis de restituer 600 mètres de courtine et de créer un nouveau cheminement de visite, mettant en valeur ce patrimoine emblématique.

Porte du Jerzual rue du Jerzual 22100 Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-dimanche-20-septembre »}]

Plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne

©Service Conservation et Valorisation des Patrimoines