Venez découvrir Château Bélingard. Un accueil personnalisé, obsession de la propriété, vous sera réservé dans le cadre de la certification Haute Valeur Environnementale et Vignobles & Découvertes.

Sur réservation.

Le Château Bélingard organise une visite guidée de la propriété à 10h30.

Venez découvrir Château Bélingard. Un accueil personnalisé, obsession de la propriété, vous sera réservé dans le cadre de la certification Haute Valeur Environnementale et Vignobles & Découvertes. Le métier de vigneron et la passion d’une famille depuis 200 ans, pour son terroir de Monbazillac et Bergerac vous seront expliqués.

Une vue époustouflante, le parfum de l’Histoire, les saveurs des cépages, le travail du vigneron, les subtilités du terroir seront au rendez-vous.

Sur réservation .

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 28 03 contact@belingard.com

English : Visite guidée de la propriété | Château Bélingard

Come and discover Château Bélingard. A personalized welcome, an obsession of the estate, will be reserved for you within the framework of the High Environmental Value and Vignobles & Découvertes certification.

Reservations required.

German : Visite guidée de la propriété | Château Bélingard

Entdecken Sie Château Bélingard. Ein persönlicher Empfang, eine Obsession des Weinguts, wird Ihnen im Rahmen der Zertifizierung Haute Valeur Environnementale und Vignobles & Découvertes vorbehalten sein.

Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire Château Bélingard. Vi sarà riservata un’accoglienza personalizzata, un’ossessione della tenuta, nell’ambito della certificazione Alto Valore Ambientale e Vignobles & Découvertes.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Visite guidée de la propriété | Château Bélingard

Venga a descubrir el Château Bélingard. Se le reservará una acogida personalizada, una obsesión de la finca, en el marco de la certificación Alto Valor Medioambiental y Vignobles & Découvertes.

Reserva obligatoria.

