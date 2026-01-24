Visite guidée de La Propriété Luc avec dégustation des crêpes Allauch

Visite guidée de La Propriété Luc avec dégustation des crêpes

Samedi 7 février 2026.

A 10h30. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

C’est avec un grand bonheur et beaucoup de fierté que la Ville d’Allauch, productrice de décors naturels, propose aux inconditionnels et au curieux, enfants, adultes, habitants de la commune et touristes, une visite guidée inédite de La Propriété Luc

Venez profiter d’un rendez-vous exceptionnel au cœur de nos collines et de l’emblématique Propriété Luc , lieu des œuvres de Marcel Pagnol, autour de la tradition de la chandeleur.



Ne manquez pas cette expérience unique pour une escapade bucolique, au Parc départemental de Pichauris.



Réservez vos places dès maintenant et marchez dans les pas cinématographiques du jeune Marcel Pagnol. Une découverte des lieux de tournage de la Gloire de Mon Père, du Château de ma Mère et du Temps des Secrets qui vous fera plonger ou replonger au cœur de l’œuvre de l’écrivain et cinéaste, pour 2h30 d’un agréable moment commenté et enrichi par de nombreuses anecdotes.



Visites guidées dans la limite des places disponibles (25 personnes maximum)



Rendez-vous prévu sur le parking des Micocouliers. .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It is with great pleasure and pride that the City of Allauch, producer of natural scenery, offers to fans and the curious, children, adults, residents of the town and tourists, a new guided tour of La Propriété Luc

