Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 10h et à partir de 14h.

Une visite à 10h et une visite à 14h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Une visite guidée organisée par la Ville d’Allauch

La ville d’Allauch vous propose la visite de la Propriété Luc lieu de tournage emblématique des oeuvres de Marcel Pagnol poussez à votre tour, la porte de la Bastide aux volets bleus et profitez pleinement du cadre féerique des collines d’Allauch, au coeur du Parc départemental de Pichauris. À l’occasion des fêtes de fin d’année, entrez dans la maison et venez découvrir l’histoire des 13 desserts de Noël. Cette coutume compte parmi les plus anciennes traditions provençales. Disposés sur 3 nappes, au milieu de 3 chandeliers, et de 3 coupelles du blé de la Sainte-Barbe, les treize desserts représentent le nombre de convives lors de la Cène.



Deux créneaux vous sont proposés



Un créneau de visite à 10h

Un créneau de visite à 14h

Informations pratiques

Visite guidée dans la limite des places disponibles

Tarif plein 20€

Tarif enfant (-12 ans) 15€



Renseignement et réservation

Maison du Tourisme

04 91 10 49 20 .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

A guided tour organized by the town of Allauch

German :

Eine von der Stadt Allauch organisierte Führung

Italiano :

Una visita guidata organizzata dalla città di Allauch

Espanol :

Visita guiada organizada por la ciudad de Allauch

L’événement Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts Allauch a été mis à jour le 2025-11-07 par Maison du Tourisme d’Allauch