Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts Allauch
Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts Allauch dimanche 30 novembre 2025.
Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 10h et à partir de 14h.
Une visite à 10h et une visite à 14h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Une visite guidée organisée par la Ville d’Allauch
La ville d’Allauch vous propose la visite de la Propriété Luc lieu de tournage emblématique des oeuvres de Marcel Pagnol poussez à votre tour, la porte de la Bastide aux volets bleus et profitez pleinement du cadre féerique des collines d’Allauch, au coeur du Parc départemental de Pichauris. À l’occasion des fêtes de fin d’année, entrez dans la maison et venez découvrir l’histoire des 13 desserts de Noël. Cette coutume compte parmi les plus anciennes traditions provençales. Disposés sur 3 nappes, au milieu de 3 chandeliers, et de 3 coupelles du blé de la Sainte-Barbe, les treize desserts représentent le nombre de convives lors de la Cène.
Deux créneaux vous sont proposés
Un créneau de visite à 10h
Un créneau de visite à 14h
Informations pratiques
Visite guidée dans la limite des places disponibles
Tarif plein 20€
Tarif enfant (-12 ans) 15€
Renseignement et réservation
Maison du Tourisme
04 91 10 49 20 .
Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
A guided tour organized by the town of Allauch
German :
Eine von der Stadt Allauch organisierte Führung
Italiano :
Una visita guidata organizzata dalla città di Allauch
Espanol :
Visita guiada organizada por la ciudad de Allauch
L’événement Visite guidée de La Propriété Luc Spéciale 13 desserts Allauch a été mis à jour le 2025-11-07 par Maison du Tourisme d’Allauch