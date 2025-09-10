Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole

Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole mercredi 10 septembre 2025.

Visite guidée de La Réole

Rue André Bénac Devant l’office de tourisme La Réole Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-20 2025-09-26

On se donne rendez-vous devant l’office de tourisme de La Réole pour partir à la découverte de cette ville médiévale fondée autour de l’ancien prieuré bénédictin. Pendant 1 h 45, partons pour ensemble découvrir ce joyau méconnu au bord de la Garonne. .

Rue André Bénac Devant l’office de tourisme La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 97 14

English : Visite guidée de La Réole

German : Visite guidée de La Réole

Italiano :

Espanol : Visite guidée de La Réole

L’événement Visite guidée de La Réole La Réole a été mis à jour le 2025-08-15 par OT de l’Entre-deux-Mers