Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole

Rue André Bénac Devant l'office de tourisme La Réole Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : 2025-09-10
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-20 2025-09-26
On se donne rendez-vous devant l’office de tourisme de La Réole pour partir à la découverte de cette ville médiévale fondée autour de l’ancien prieuré bénédictin. Pendant 1 h 45, partons pour ensemble découvrir ce joyau méconnu au bord de la Garonne. .
Rue André Bénac Devant l'office de tourisme La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
