Visite guidée de la Réserve naturelle d’Arjuzanx – Morcenx-la-Nouvelle, 1 juin 2025 09:30, Morcenx-la-Nouvelle.

Landes

Visite guidée de la Réserve naturelle d’Arjuzanx Réserve Arjuzanx 211 route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 09:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Promenade guidée dans la réserve naturelle, pour accéder à ce sanctuaire de la nature et apprendre davantage sur son histoire et sa richesse écologique.

Prévoir un équipement adapté selon les conditions météorologiques.

Durée 2h30 environ

Sur réservation

Réserve Arjuzanx 211 route de la forêt

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52

English : Visite guidée de la Réserve naturelle d’Arjuzanx

Guided walk through the nature reserve, to access this sanctuary of nature and learn more about its history and ecological wealth.

Please bring appropriate equipment, depending on weather conditions.

Duration approx. 2h30

On reservation

German : Visite guidée de la Réserve naturelle d’Arjuzanx

Geführte Wanderung durch das Naturschutzgebiet, um Zugang zu diesem Naturheiligtum zu erhalten und mehr über seine Geschichte und seinen ökologischen Reichtum zu erfahren.

Planen Sie je nach Wetterlage eine geeignete Ausrüstung ein.

Dauer ca. 2,5 Stunden

Nach Voranmeldung

Italiano :

Fate una passeggiata guidata attraverso la riserva naturale per scoprire questo santuario della natura e saperne di più sulla sua storia e sulla sua ricchezza ecologica.

Portate l’attrezzatura adatta, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Durata circa 2h30

Su prenotazione

Espanol : Visite guidée de la Réserve naturelle d’Arjuzanx

Dé un paseo guiado por la reserva natural para descubrir este santuario natural y aprender más sobre su historia y riqueza ecológica.

Lleve equipo adecuado, en función de las condiciones meteorológicas.

Duración aprox. 2h30

Previa concertación

