Offendorf

Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux

Offendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 09:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Tendez l’oreille et laissez-vous guider par les chants de la nature !

Mésange, rougegorge, merle ou fauvette… chaque oiseau a sa propre mélodie.

Accompagné d’un animateur du CEN Alsace, partez pour une balade matinale à la découverte des chants d’oiseaux apprenez à les reconnaître, à comprendre leurs messages et à écouter la forêt autrement.

Une sortie tout en douceur pour éveiller ses sens et profiter de la beauté sonore du vivant. 0 .

Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr

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English :

L’événement Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux Offendorf a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Pays Rhénan