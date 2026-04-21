Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux Offendorf
Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux Offendorf mardi 21 avril 2026.
Offendorf
Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux
Offendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 09:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Tendez l’oreille et laissez-vous guider par les chants de la nature !
Mésange, rougegorge, merle ou fauvette… chaque oiseau a sa propre mélodie.
Accompagné d’un animateur du CEN Alsace, partez pour une balade matinale à la découverte des chants d’oiseaux apprenez à les reconnaître, à comprendre leurs messages et à écouter la forêt autrement.
Une sortie tout en douceur pour éveiller ses sens et profiter de la beauté sonore du vivant. 0 .
Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la réserve naturelle de la forêt d’Offendorf Initiation chants d’oiseaux Offendorf a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Pays Rhénan