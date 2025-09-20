Visite guidée de la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès-Lège La cabane du résinier Lège-Cap-Ferret

Visite guidée de la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès-Lège La cabane du résinier Lège-Cap-Ferret samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès-Lège Samedi 20 septembre, 10h30 La cabane du résinier Gironde

Gratuit, sur réservation (places limitées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Jumelles en main, venez observer la Réserve Naturelle avec l’aide d’une guide naturaliste. Traces de renard, baignoire de sanglier, crotte de loutre ou encore crabe essayant de vous attraper les doigts, ce site regorge de vie lorsque l’on sait s’attarder sur les petits détails.

Sortie pour les adultes et les enfants, ces derniers repartiront même avec un souvenir !

La cabane du résinier Route du Cap Ferret, 33950 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Claouey Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 28 41 03 98 http://www.captermer.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0628410398 »}, {« type »: « email », « value »: « captermer@captermer.com »}] La cabane du résinier est le point de départ de la majorité des sorties et animations de l’association Cap Termer et dispose d’une exposition pédagogique. Présence d’un parking.

Jumelles en main, venez observer la Réserve Naturelle avec l’aide d’une guide naturaliste. Traces de renard, baignoire de sanglier, crotte de loutre ou encore crabe essayant de vous attraper les ce …

© Association Cap Termer