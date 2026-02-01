Visite guidée de la réserve naturelle d’Offendorf Initiation traces et indices de présence Offendorf
Visite guidée de la réserve naturelle d'Offendorf Initiation traces et indices de présence Offendorf mardi 17 février 2026.
Offendorf Bas-Rhin
Mardi 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
Même lorsqu’ils se cachent, les animaux laissent derrière eux de nombreux indices… Sauriez-vous les reconnaître ?
Au détour d’un sentier, une empreinte dans la boue, une noisette grignotée ou un tas de plumes peuvent révéler toute une histoire. En compagnie d’un animateur nature du CEN Alsace, partez à la découverte des indices laissé par le monde discret des mammifères et des oiseaux de nos forêts et prairies. 0 .
Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est
