Visite guidée de la Réserve Naturelle Michel Brosselin Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Saint-Denis-du-Payré

Visite guidée de la Réserve Naturelle Michel Brosselin

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-05-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27

Visites de la Réserve Naturelle. Site ornithologique réputé, la réserve naturelle offre un lieu de quiétude à de nombreuses espèces. Un observatoire de qualité vous permettra de découvrir ce remarquable patrimoine naturel.

Malgré sa modeste superficie, le site, géré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’Office Français de la Biodiversité, n’a rien à envier aux plus grands et 277 espèces d’oiseaux y ont déjà été recensées.

Visite guidée payante, sans réservation.

Film et billetterie au Pôle des espaces naturels. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

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English :

Visits to the Nature Reserve. A renowned ornithological site, the nature reserve offers a place of quietude to many species. A quality observatory will allow you to discover this remarkable natural heritage.

L’événement Visite guidée de la Réserve Naturelle Michel Brosselin Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud