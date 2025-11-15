Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Vauville La Hague

Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Vauville

Créée depuis 1976, la réserve naturelle est un site naturel protégé de première importance dans le département de la Manche, où environ 2300 espèces ont déjà été recensées. Depuis l’entrée de la réserve situé derrière le camping municipal de Vauville, empruntez le sentier balisé et partez à la découverte de cette biodiversité remarquable. Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et laissez vous guider jusqu’à l’observatoire par les nombreux oiseaux, amphibiens, plantes des dunes et des milieux humides.

RDV fixé à 10h sur le parking de l’entrée de la réserve, près du camping municipal de Vauville.

Durée 2h30 à 3h. Parcours facile.

Prêt de jumelles.

Renseignements et réservation au 02 33 08 44 56 ou reservenaturellevauville@orange.fr.

Places limitées. Réservation obligatoire. .

Vauville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 08 44 56 reservenaturellevauville@orange.fr

