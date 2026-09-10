Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès-Lège, La cabane du résinier, Lège-Cap-Ferret

Informations pratiques

Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès-Lège Samedi 19 septembre, 10h30 La cabane du résinier Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes. À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Jumelles en main, partez à la découverte de la réserve naturelle en compagnie d’une guide naturaliste.

Traces de renard, souilles de sanglier, crottes de loutre ou encore crabes tentant d’attraper vos doigts : le site regorge de vie pour qui sait observer les moindres détails.

Cette sortie est ouverte aux adultes et aux enfants. Les plus jeunes repartiront avec un souvenir.

Prêt de jumelles sur place.

Rendez-vous à la Cabane du Résinier, RD 106, 33950 Lège-Cap-Ferret.

La cabane du résinier Route du Cap Ferret, 33950 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Claouey Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 28 41 03 98 http://www.captermer.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0628410398 »}, {« type »: « email », « value »: « captermer@captermer.com »}] La cabane du résinier est le point de départ de la majorité des sorties et animations de l’association Cap Termer et dispose d’une exposition pédagogique. Présence d’un parking.

Jumelles en main, venez observer la Réserve Naturelle avec l’aide d’une guide naturaliste. Traces de renard, baignoire de sanglier, crotte de loutre ou encore crabe essayant de vous attraper les ce …

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