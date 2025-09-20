Visite guidée de la Résidence de l’ambassadeur de Belgique Résidence de l’ambassadeur de Belgique Paris

Visite guidée de la Résidence de l’ambassadeur de Belgique Samedi 20 septembre, 10h00 Résidence de l’ambassadeur de Belgique Paris

À l’occasion de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine, la Résidence de l’ambassadeur du Belgique en France ouvre pour la première fois ses portes. Propriété de l’État belge depuis 1935, l’hôtel de La Marck est un exemple de l’architecture des 18e et 19e siècles.

À travers une visite guidée d’environ 30 minutes dans les salons d’apparat, les visiteurs pourront découvrir l’architecture de ce lieu emblématique de la vie parisienne, ainsi que des oeuvres d’art contemporain. Un parcours qui mêle histoire du lieu et découverte de l’univers diplomatique.

Résidence de l'ambassadeur de Belgique 25 rue de Surène 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France Construit en 1760 pour les comtes de La Marck, cet hôtel particulier a connu des propriétaires illustres parmi les plus grands noms de l'histoire de France et de l'Europe : les Lafayette, les d'Aguesseau, les Mercy-Argenteau… Propriété de l'État belge depuis 1935, l'hôtel de La Marck est actuellement la résidence de l'ambassadeur de Belgique à Paris. Ses salons ont conservé leurs décors typiques des intérieurs du XVIIIe et servent aujourd'hui de cadre aux réceptions et événements diplomatiques. Bus : Madeleine

Métro : Miromesnil, lignes 9 et 13

