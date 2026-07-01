Visite guidée de la résidence et de la préfecture, Préfecture de la Manche, Saint-Lô

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence et de la préfecture Samedi 19 septembre, 09h00 Préfecture de la Manche Manche

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la résidence et de la préfecture

Préfecture de la Manche Place de la préfecture, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 75 49 50 https://www.manche.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@manche.gouv.fr »}]

Visite de la résidence et de la préfecture

©Léonie Hamard – préfecture