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Visite guidée de la résidence et de la préfecture, Préfecture de la Manche, Saint-Lô

samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de la Manche · Saint-Lô

Visite guidée de la résidence et de la préfecture, Préfecture de la Manche, Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Préfecture de la Manche
Adresse
Place de la préfecture, 50000 Saint-Lô
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif
15 pers. max.

Visite guidée de la résidence et de la préfecture Samedi 19 septembre, 09h00 Préfecture de la Manche Manche

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la résidence et de la préfecture

Préfecture de la Manche Place de la préfecture, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 75 49 50 https://www.manche.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@manche.gouv.fr »}]
Visite de la résidence et de la préfecture

©Léonie Hamard – préfecture

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