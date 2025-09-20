Visite guidée de la résidence préfectorale et de l’exposition sur Jean Moulin Résidence préfectorale Évreux

Visite guidée de la résidence préfectorale et de l’exposition sur Jean Moulin Samedi 20 septembre, 14h00 Résidence préfectorale Eure

Départs des visites à 14h, 15h et 16h.

Depuis 1962, le Préfet de l’Eure est installé au 5 rue de Verdun à Evreux. La résidence a été entièrement reconstruite sur l’emplacement de l’ancien hôtel de la préfecture, les bureaux ayant été transférés en 1957 dans le bâtiment du boulevard Georges Chauvin. Une visite guidée de la résidence préfectorale et de son jardin est proposée au public.

La résidence préfectorale ouvrira ses portes au public samedi 20 septembre après-midi à Evreux. Cette année, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir ce lieu d’exception, généralement peu accessible, pour une immersion au cœur du patrimoine local.

Dans le cadre de cette après-midi, la résidence préfectorale accueillera une exposition consacrée à Jean Moulin, ancien préfet et figure de la Résistance.

Intitulée « Jean Moulin, une vie d’engagements », cette exposition rend hommage à un homme dont l’action, le courage et l’engagement républicain ont marqué notre Histoire.

Composée de 15 panneaux retraçant les grandes étapes de sa vie, de son enfance à sa disparition tragique, en passant par son engagement dans la Résistance, cette exposition est le fruit d’un travail mené par plusieurs institutions prestigieuses : le Musée du Général Leclerc de la Libération de Paris, le Musée Jean Moulin, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, en partenariat avec l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Réalisée dans le cadre du programme commémoratif du 70e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de la Victoire sur le nazisme (2013–2015), elle bénéficie du soutien du ministère de la Défense.

Le 20 septembre cette exposition sera installée dans les jardins de la résidence préfectorale et commentée par la directrice de l’ONACvg.

Résidence préfectorale 5 rue de Verdun, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 78 27 00

Une visite guidée de la résidence préfectorale est proposée au public.

