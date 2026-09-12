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Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Résidence préfectorale · Pau

Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Résidence préfectorale
Adresse
27 avenue Norman Prince, 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum. Un justificatif d'identité vous sera demandé à l'entrée.

Visite guidée de la résidence préfectorale Dimanche 20 septembre, 09h00 Résidence préfectorale Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum. Un justificatif d’identité vous sera demandé à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite exceptionnelle de la résidence du préfet des Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes de sa résidence, un édifice classé au titre des Monuments historiques.

Résidence préfectorale 27 avenue Norman Prince, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr »}]
Visite exceptionnelle de la résidence du préfet des Pyrénées-Atlantiques

© Préfet 64

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