Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Pau

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence préfectorale Dimanche 20 septembre, 09h00 Résidence préfectorale Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum. Un justificatif d’identité vous sera demandé à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite exceptionnelle de la résidence du préfet des Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes de sa résidence, un édifice classé au titre des Monuments historiques.

Résidence préfectorale 27 avenue Norman Prince, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr »}]

Visite exceptionnelle de la résidence du préfet des Pyrénées-Atlantiques

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