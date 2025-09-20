Visite guidée de la Résidence Repotel, une ancienne propriété aristocratique du XVIIIe siècle Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de la Résidence Repotel, une ancienne propriété aristocratique du XVIIIe siècle Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Résidence Repotel, une ancienne propriété aristocratique du XVIIIe siècle Samedi 20 septembre, 16h00 Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une ancienne propriété aristocratique du XVIIIe siècle, la Résidence Repotel.

Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com L’édifice renferme les vestiges d’une des nombreuses résidences de campagne aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de l’Ancien Régime : jardins en terrasses agrémentés de bassins et, dans la chapelle restaurée, un ancien salon de musique de la fin du XVIIe siècle recélant de riches décors bien conservés (frise mythologique). M12 Mairie d’Issy / RER C Val-de-Seine

Visite commentée

© DR