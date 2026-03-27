Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 14:00 – 15:30

Gratuit : oui sur inscription obligatoire Gratuit, sur inscription obligatoire : ressourcerie@letransistore.org En famille, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

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La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



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