Visite guidée de la ressourcerie du TransiStore La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 15:30

Gratuit : oui sur inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Venez découvrir le parcours d’un objet, de son arrivée au comptoir de dons à sa mise en vente en boutique. Équipez vous de vêtements chauds. Tout public à partir de 5 ans Gratuit, sur inscription obligatoire à ressourcerie@letransistore.org

La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240



Afficher la carte du lieu La Transistore et trouvez le meilleur itinéraire

