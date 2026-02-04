Visite guidée de la ressourcerie du TransiStore La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE
Visite guidée de la ressourcerie du TransiStore La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE samedi 14 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 15:30
Gratuit : oui sur inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Venez découvrir le parcours d’un objet, de son arrivée au comptoir de dons à sa mise en vente en boutique. Équipez vous de vêtements chauds. Tout public à partir de 5 ans Gratuit, sur inscription obligatoire à ressourcerie@letransistore.org
La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240
