Visite guidée de La Roche-Posay « De la ligne de démarcation à la libération » – Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay, 28 mai 2025 14:30, La Roche-Posay.

Vienne

Visite guidée de La Roche-Posay « De la ligne de démarcation à la libération » Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-05-28 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-05-28

2025-06-18

2025-07-09

2025-07-30

2025-09-03

2025-09-24

2025-10-15

La Roche-Posay Occupation, Résistance et Libération durant la Seconde Guerre Mondiale !

Curieux d’en savoir plus sur l’histoire de La Roche-Posay ?

Rejoignez votre guide, il vous partagera la vie rochelaise pendant la guerre. Cette expérience ne vous laissera pas indifférent !

Alors laissez-vous conter … la ligne de démarcation, les actions de la Résistance, et les nombreux événements qui ont marqué la région pendant la seconde guerre mondiale ! .

Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

