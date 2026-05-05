Visite guidée de la Roseraie du Clos Paradénia, La Roseraie du Clos Paradénia, Rosay

Visite guidée de la Roseraie du Clos Paradénia 6 et 7 juin La Roseraie du Clos Paradénia Seine-Maritime

Tarif : 5 € / personne. Limité à 20 personnes. Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir un incroyable jardin composé d’une roseraie de plus de 300 espèces, de 50 espèces d’arbres remarquables, d’arbres fruitiers, d’un potager mais aussi de plus de 500 espèces de fleurs et un jardin à la française.

La propriétaire, Marie-Chantal ROBIN aura plaisir à vous présenter son paradis vert.

Durée : 1h30

Tarif : 5 € / personne

Maximum : 20 personnes

La Roseraie du Clos Paradénia 78790 Rosay Rosay 76680 Seine-Maritime Normandie 01 34 76 38 07 [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 76 38 07 »}] La Roseraie Du Clos Paradénia, cultivé avec soin par sa propriétaire, est à la fois une roseraie de plus de 200 espèces, un jardin extraordinaire mais aussi un jardin aménagé à la française avec, par endroits, un aménagement à l’anglaise également de plus de 400m². Il dispose de près de 50 espèces d’arbres remarquables, d’arbres fruitiers, d’un potager, d’une grande variété de fleurs, plantes aromatiques et plantes rares ainsi que d’une jeune safranière. Gps : Hameau de Garré 78790 Rosay

Ou chemin de Garré, Arnouville-lès-Mantes

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© Roseraie du Clos Paradénia