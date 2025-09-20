Visite guidée de la salle de collections scientifiques Cité scolaire de l’Harteloire brest

Visite guidée de la salle de collections scientifiques Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Cité scolaire de l’Harteloire Finistère

RDV devant l’accueil de l’établissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Visite guidée de la salle de collections scientifiques de l’établissement constituée depuis 1945 et réhabilitée depuis 2023.

Présentation d’instruments scientifiques, de collections de roches et de fossiles, de squelettes et d’animaux naturalisés.

Cité scolaire de l’Harteloire 1 rue Du Guesclin, 29200 Brest brest 29200 Finistère Bretagne 0298461688 https://www.harteloire.fr/ [{« type »: « email », « value »: « Gaelle.Piriou@ac-rennes.fr »}] cf. salle de collections au 3ème étage du bâtiment A (salle 305) Accès piéton par le portail d’entrée de l’établissement.

Gaëlle Piriou