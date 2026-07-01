Visite guidée de la salle de spectacle des Marronniers, Salle des Marronniers, Le Coteau

Informations pratiques

Visite guidée de la salle de spectacle des Marronniers Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Salle des Marronniers Loire

accès libre, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

D’une ancienne usine à la salle de spectacle : découvrez l’histoire du bâtiment des Marronniers, et visitez les coulisses du lieu.

Salle des Marronniers 53 rue Anatole France 42120 Le Coteau Le Coteau 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 67 80 31 https://www.lecoteau.fr/ La salle des Marronniers est la salle de spectacle de la ville du Coteau. Ancienne usine réhabilitée en salle des fêtes, puis transformée en salle de spectacle en 2013. parkings à proximité, accessible PMR.

D’une ancienne usine à la salle de spectacle : découvrez l’histoire du bâtiment des Marronniers, et visitez les coulisses du lieu.

©Jean-Marc Pouxe – Ville du Coteau