Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale Hôtel de Ville Bolbec

Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale Hôtel de Ville Bolbec dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale

Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visites commentées de la Salle des Mariages (anciennement salle de billard construite vers 1850 par le père de Gustave LEMAÎTRE, Manufacturier) et la Bibliothèque Patrimoniale (fondée en 1834 par Jacques Fauquet-Pouchet, Maire de la Ville). On y trouve une diversité considérable d’ouvrages (histoire, littérature, encyclopédie, sciences, philosophie….). Les thématiques sont multiples. .

Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

English : Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale Bolbec a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme